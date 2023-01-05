"Контракт отработали": Пригожин сообщил об амнистии первых воевавших в Украине зэков (видео)
Глава "группы Вагнера" заявил, что завербованные на войну заключенные закрыли контракты "с честью и достоинством". Боевики, в свою очередь, заявили, что вернутся на фронт, чтобы "доделать то, что начали".
Основатель российской военной группировки "группа Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что первая группа заключенных, которых завербовали на войну в Украине, закончили свой полугодовой контракт. С них были сняты все судимости. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".
По словам Пригожина, зэки отработали "с честью и достоинством".
"Отработали контракты с честью, с достоинством, одни из первых… Отработали так, как мало кто работает", — сказал он боевикам.
Наемники также заявили, что собираются продолжить воевать в Украине. По словам одного из заключенных, "нужно вернуться и доделать то, что начали", другой наемник добавил, что "это уже не работа — это жизнь".
Евгений Пригожин также заявил, что российское общество должно относиться к боевикам с "глубочайшим уважением", однако законы бывшие зэки нарушать не должны.
"Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества… Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй… Не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением", — сказал он наемникам.
Напомним, 21 декабря российский политик Алексей Навальный опубликовал видео, как глава "группы Вагнера" Евгений Пригожин приехал в одну из колоний строгого режима, чтобы завербовать заключенных на войну в Украине. В обращении к ним он рассказал, что "сам отмотал 10 лет" и позвал их стать штурмовиками.
Ранее, 21 октября, СМИ сообщали, что с начала лета "группа Вагнера" отправила на фронт 15 тысяч завербованных зэков. По данным журналистов, южные регионы России лидируют по показателям вербовки.