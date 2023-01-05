"Контракт відпрацювали": Пригожин повідомив про амністію перших зеків, що воювали в Україні (відео)

Глава "групи Вагнера" заявив, що завербовані на війну ув'язнені закрили контракти "з честю та гідністю". Бойовики, у свою чергу, заявили, що повернуться на фронт, щоб доробити те, що почали.

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Засновник російського військового угрупування "група Вагнера" Євген Пригожин заявив, що перша група ув'язнених, яких завербували на війну в Україні, закінчили свій піврічний контракт. З них було знято всі судимості. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За словами Пригожина, зеки відпрацювали "з честю та гідністю".

"Відпрацювали контракти з честю, гідно, одні з перших... Відпрацювали так, як мало хто працює", — сказав він бойовикам.

Найманці також заявили, що мають намір продовжити воювати в Україні. За словами одного із ув'язнених, "потрібно повернутися і доробити те, що почали", інший найманець додав, що "це вже не робота — це життя".

Євген Пригожин також заявив, що російське суспільство має ставитись до бойовиків з "найглибшою повагою", проте закони колишні зеки порушувати не повинні.

"Треба розуміти, що вони абсолютно повноцінні члени суспільства... Багато не бухай, наркотики не вживай, баб не ґвалтуй... Не бідуємо, міліція до вас повинна ставитися з повагою", — сказав він найманцям.

Нагадаємо, 21 грудня російський політик Олексій Навальний опублікував відео, як голова "групи Вагнера" Євген Пригожин приїхав до однієї з колоній суворого режиму, щоб завербувати ув'язнених на війну в Україні. У зверненні до них він розповів, що сам відмотав 10 років і покликав їх стати штурмовиками.

Раніше, 21 жовтня, ЗМІ повідомляли, що з початку літа "група Вагнера" відправила на фронт 15 тисяч завербованих зеків. За даними журналістів, південні регіони Росії лідирують за показниками вербування.