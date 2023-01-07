Сидів за пограбування: Путін уперше нагородив бійця "Групи Вагнера", завербованого у в'язниці

Айка Гаспаряна було засуджено на сім років позбавлення волі. Він відбував покарання в рязанській колонії, але завдяки Євгену Пригожину поїхав на війну в Україну.

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Президент Росії Володимир Путін 31 грудня нагородив медаллю "За відвагу" за участь у війні проти України "вагнерівця" Айка Гаспаряна. Про це 5 січня повідомив офіційний Telegram-канал "Групи Вагнера" з працевлаштування, опублікувавши відповідне відео.

"Серед захисників батьківщини немає жодних відмінностей!" — ідеться в описі відео.

Як стало відомо, Айка Гаспаряна в листопаді 2020 року було засуджено в Росії на 7 років і 3 місяці виправної колонії суворого режиму за збройне пограбування. Вирок Другого касаційного суду загальної юрисдикції опубліковано на сайті "Судові рішення РФ".

Росіянина визнали винним у скоєнні розбою в складі групи осіб із застосуванням зброї та насильства, небезпечного для життя та здоров'я. 12 жовтня 2019 року Гаспарян разом зі спільником здійснили в Москві розбійний напад на чоловіка, який займався конвертацією коштів за кордон. При собі бізнесмен мав велику суму грошей — 300 тис. рублів [близько 151 тис. грн.]. Намагаючись забрати гроші, Гаспарян використав перцевий балончик, а його спільник вистрілив у голову чоловікові з травматичного пістолета.

Гаспарян відбував покарання в рязанській колонії.

Напередодні Нового року Володимир Путін відвідав штаб Південного військового округу, де вручив нагороди російським військовим, які брали участь у війні на території України. Серед інших медаль отримав Гаспарян. Беручи нагороду з рук російського президента, він сказав "Служу Росії та ПВК Вагнера".

5 січня власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що перша група ув'язнених, завербованих на війну в Україні, отримала помилування. Як написали ЗМІ, йдеться приблизно про 20 колишніх зеків.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті від 5 січня повідомили, що Пригожин, заявляючи про амністію осіб, які раніше сиділи, намагається підняти свій рівень політичного впливу в Російській Федерації. Як уточнюється, він не має повноважень, необхідних для такої процедури.