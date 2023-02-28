Загинули десятки людей, включаючи дітей: в Італії затонув човен із мігрантами (відео)

За словами журналістів ВВС, на борту човна, який відправився з Туреччини кількома днями раніше, перебували мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

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У неділю, 26 лютого, неподалік італійського портового міста Кротоне затонуло судно, на борту якого було близько 200 осіб. Про це повідомляє ВВС.

На борту затонулого човна, який кількома днями раніше вийшов із Туреччини, були мігранти з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану. Відомо про загибель щонайменше 63 осіб, серед яких 12 дітей, у тому числі немовля.

Тіла загиблих знайшли на одному з пляжів курорту в регіоні Калабрія. За даними берегової охорони, 80 людей було знайдено живими. Одного з тих, хто вижив, був затриманий митною поліцією за звинуваченням у торгівлі мігрантами.

[ + – ] Тіла загиблих разом із уламками судна було викинуто на берег

На подію відреагувала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, закликавши інститути ЄС вжити заходів, щоб зупинити нелегальні переміщення мігрантів водним транспортом.

"Це ще одна трагедія, що відбувається біля наших берегів. Вона нагадує всім нам, що Середземне море — це гігантська братська могила, в якій знаходяться десятки тисяч душ, і вона продовжує розширюватися", — прокоментував аварію представник некомерційної організації, яка займається рятувальними роботами в Середземномор'ї., Франческо Креаццо.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 лютого, на території Болгарії було виявлено вантажівку з тілами 18 нелегальних мігрантів з Афганістану. Афганці знаходилися у спеціальній схованці, розташованій під відсіком із лісоматеріалом. Імовірно, люди померли від ядухи.

Раніше, 28 січня, у Прикордонній охороні Польщі повідомили, що 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перейти кордон із Польщею та закидали польський патруль камінням. Загалом у зоні прикордонного посту у Черемчі співробітники виявили п'ятнадцять іноземців, які незаконно перетнули кордон.