"Одноразове використання": РФ направляє до штурмових бригад ув'язнених жінок (відео)

За словами російської правозахисниці Ольги Романової, вона сумнівається, що в'язні після місяця підготовки можуть бути корисними як медики чи кухарки. Малоймовірно також, що їх використовують, щоб забирати поранених, оскільки, за її словами, у ПВК "Вагнер" їх добивають.

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Потяг із в'язнями, який вирушив до Донецької області, помітили минулого тижня. В одному із плацкартних вагонів були лише жінки. Про це, окрім Генштабу ЗСУ, розповіла також правозахисниця та засновниця фонду "Русь Сидяча" Ольга Романова, повідомляє "Сьогодні" (проєкт "Радіо Свобода").

"Йдеться принаймні про дві чи три групи жінок <…> Спочатку справді забирали жінок, це було перше відправлення — 50 осіб із колонії у Сніжному. Це на окупованих територіях", — зазначила правозахисниця.

За її словами, була і група жінок, "які працювали у сумнозвісній Кущівці на сільгоспроботах". (Станиця Кущевська відома в РФ резонансним масовим вбивством).

Засуджених жінок було близько ста — їх усіх забрали, причому без розбору: не ділили на "наймолодших, чи спортивних, чи найзоркіших". Їхня доля невідома. Можливо, подальший шлях ув'язнених — до ПВК "Вагнер".

Насамперед, за даними правозахисниці, протягом місяця засуджених жінок до чогось готували, можливо, забирати трупи.

Про жінок-в'язнів та ПВК "Вагнер" в Україні, дивитись з 1:50

Жінки у ПВК "Вагнер"

Романова розповіла, чи беруть жінок до ПВК. За її словами, про бажання жінок-в'язнів поїхати на війну в Україну було відомо від початку вербування ув'язнених.

"Ми знаємо принаймні про двох жінок, причому жінок у віці — це колишні силовики, які сидять у московських СІЗО", — зазначила Романова, додавши, що одна з них — колишня слідча, а друга — суддя.

"Або все-таки, я думаю, до одноразового використання у штурмові бригади. Це найперше, що спадає на думку", — зазначила Романова.

Вона сумнівається, що у ПВК "Вагнер" жінки після проходження місячної підготовки можуть бути корисними як медики чи кухарки. Малоймовірно також, що їх використовують для того, щоб забирати поранених.

"Жінки вирушать на поле бою відразу після атаки по території, що прострілюється, по-пластунськи забирати "трьохсотого", якого що? У ПВК "Вагнер" їх добивають", — уточнила Романова.

Нагадаємо, що сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. У країнах Євросоюзу це перший подібний випадок.

Раніше Фокус повідомляв, що Італія звинувачує ПВК "Вагнер" у напливі мігрантів. Засновник російського воєнізованого формування Євген Пригожин має відношення до масштабного зростання міграції, вважає голова італійського Міноборони Гвідо Крозетто.