У Молдові в результаті спецоперації затримали "вагнерівців", які воювали проти України

Затримані вступили до лав ПВК "Вагнер" з 2014 по 2023 роки. У Молдові їх звинуватили у найманстві.

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На території Молдови українські та молдовські правоохоронці затримали трьох найманців ПВК "Вагнер", які воювали проти України. Це було зроблено в межах спільної спецоперації "Месники". Деталі спецоперації розповіли в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що в результаті операції затримано трьох громадян Молдови, які з 2014 по 2023 роки вступили до складу підконтрольних Міноборони РФ приватних військових компаній та незаконних збройних формувань, щоб взяти участь у бойових діях на території України. Українські та молдовські поліцейські затримали трьох найманців "Вагнера" та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.

За цим фактом молдовські правоохоронці розпочали кримінальне переслідування. Їм висунуто звинувачення за ст. 141 п. 1 Кримінального кодексу Республіки Молдова (участь найманця у збройному конфлікті, у воєнних діях або в інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або на порушення територіальної цілісності держави).

У міжнародній спецоперації "Месники" брали участь пів сотні правоохоронців з України, Республіки Молдови та Європолу. Було проведено понад 50 обшуків за місцями проживання фігурантів та їхніх родичів, а також у їхніх транспортних засобах.

Керівник Нацполіції України Іван Вигівський зауважив, що затримані брали участь у битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні "Дебальцевського котла" у складі ПВК "Вагнер", батальйону "Сомалі" та інших збройних формувань так званої "ДНР" та Росії.

Понад 200 поліцейських з обох країн працювали над документуванням злочинів загарбників. Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці Росії.

"Європейським правоохоронцям вже направлено звіт і наші висновки про те, що треба терміново створювати міжнародну базу воєнних найманців і разом протистояти цьому небезпечному явищу. Цю проблему ми виносимо на світовий рівень, і вже налагоджуємо вирішення цього питання з кожною цивілізованою країною", — повідомив він.

Іван Вигівський додав, що, починаючи з 2014 року, українські правоохоронці встановили 37 приватних воєнних кампаній, які росіяни створили, аби воювати в Україні та інших країнах, що теж має свої ризики для Європи.

Нагадаємо, що 6 лютого повідомлялося, що Міноборони РФ завербувало майже 29 тисяч ув'язнених із сотні колоній. Ув'язнених у Росії раніше вербував Євген Пригожин у ПВК "Вагнер", після його смерті "естафету" перехопило Міноборони РФ зі своїм "Шторм Z".

30 січня повідомлялося, що РФ готується мобілізувати 126 тисяч солдатів "спецконтингенту". В українській розвідці говорять, що для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України РФ у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч осіб.