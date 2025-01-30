РФ готується мобілізувати 126 тисяч солдатів "спецконтингенту": в ГУР розповіли подробиці

В українській розвідці говорять, що для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України РФ у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч осіб.

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В Росії на тлі шалених втрат в Україні вирішили, ким можна поповнити Збройні сили. У 2025 році тут планують зробити акцент на "спецконтингенті". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що цього року Росія розраховує залучити до війни проти України щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту".

"Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. У середньому для покриття втрат окупаційної армії Москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб "спецконтингенту" щомісяця", — пояснили в ГУР.

В українській розвідці говорять, що для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України РФ у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що український генерал Микола Маломуж пояснив, що Путін хоче показати результати на фронті, але може похизуватись лише втратами. Прихована мобілізація не дала бажаного Кремлем ефекту.

Також повідомлялося, що 16 січня Путін підписав указ про призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі ЗС РФ. Окремо вказано, що це стосується усіх суб'єктів Федерації, а місцева влада повинні цьому максимально сприяти.