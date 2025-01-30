РФ готовится мобилизовать 126 тысяч солдат "спецконтингента": в ГУР рассказали подробности

В украинской разведке говорят, что для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины РФ в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч человек.

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В России на фоне безумных потерь в Украине решили, кем можно пополнить Вооруженные силы. В 2025 году здесь планируют сделать акцент на "спецконтингенте". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в этом году Россия рассчитывает привлечь к войне против Украины не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента".

"Речь идет о россиянах, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы. В среднем для покрытия потерь оккупационной армии Москва планирует мобилизовать по 10 тысяч человек "спецконтингента" ежемесячно", — пояснили в ГУР.

В украинской разведке говорят, что для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины РФ в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч оккупантов.

Напомним, что украинский генерал Николай Маломуж объяснил, что Путин хочет показать результаты на фронте, но может похвастаться только потерями. Скрытая мобилизация не дала желаемого Кремлем эффекта.

Также сообщалось, что 16 января Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, находящихся в запасе ВС РФ. Отдельно указано, что это касается всех субъектов Федерации, а местные власти должны этому максимально способствовать.