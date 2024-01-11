"Он ничего не достиг": генерал ответил, начнет ли Путин массовую мобилизацию в России (видео)

Украинский генерал Николай Маломуж объяснил, что лидер РФ хочет показать результаты на фронте, но может похвастаться только потерями. Скрытая мобилизация не дала желаемого Кремлем эффекта.

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Кремль столкнулся с проблемой: скрытая мобилизация не принесла желаемого результата, а открытую в России провести не могут. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 11 января заявил экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж.

"У РФ мобилизационные ресурсы не безграничны. Многие аналитики говорят, что да, безграничны. Я просто знаю Россию и ее возможности", — отметил он.

Генерал подтвердил, что россияне могли "нахватать" всех в армию. Однако модель скрытой мобилизации, которую уже испытала страна-агрессор, не дала желаемого эффекта. За 2023 год весь миллион человек, который ВС РФ удалось призвать, был "обесценен" на фронте.

Маломуж отметил, что с начала полномасштабной войны Украине удалось уничтожить до 90% личного состава российских профессиональных частей. Те же, кого сейчас набирают во вражеские войска, не имеют надлежащей подготовки и слаженности. Эффективно воевать они не готовы.

Украинский генерал рассказал, что на основные направления Россия бросает еще более-менее профессиональных бойцов, однако и те не выполняют поставленные задачи. 2023 год стал для оккупантов провальным, а в этом году страна-агрессор уже не способна провести системные изменения.

После выборов в РФ, по мнению Маломужа, начать мобилизацию в РФ также не решатся. Помехой станут "огромные потери", ведь в обществе начали замечать количество погибших в Украине.

Это создает угрозу для российского президента Владимира Путина. Политик хочет продемонстрировать достижения на передовой, но вместо результатов может похвастаться разве что потерями.

"После выборов начать массовую мобилизацию под угрозой наших наступлений — это для него огромная дестабилизация. Получится, что он ничего не достиг, проигрывает на поле боя, и на этом фоне подготовить какую-то массовую мобилизацию — это будет очень сложно", — подчеркнул генерал.

Комментарий Николая Маломужа (о мобилизации в России — с 6:43)

Напомним, жены российских оккупантов обратились с требованием вернуть их мужей домой. В Госдуме РФ ответили, что их служба продлится до завершения войны.

В ISW информировали, что в России для покрытия потерь в Украине решили облегчить процедуру предоставления гражданства. Теперь мигранты и иностранцы смогут получить паспорт РФ всего за месяц. Единственное условие — присоединиться к армии.