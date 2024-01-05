"Своих" не выдают: в РФ мобилизуют мигрантов и иностранцев для восстановления потерь, — ISW

Российские политики решили, что будут посылать мигрантов воевать в Украину. Для этого пытаются заинтересовать потенциальных бойцов — предлагают паспорт РФ их женам и детям.

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Российские власти решили использовать предоставление гражданства для пополнения рядов ВС РФ, которые несут потери на фронте в Украине. Благодаря новациям гражданство можно получить в течение месяца, но для этого нужно стать военным. О ситуации с мигрантами, иностранцами и армией России говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 4 января.

Аналитики обратили внимание на два указа президента РФ Владимира Путина. В первом речь идет об упрощении процедуры получения российского паспорта для иностранцев, заключивших годовой контракт на службу в ВС РФ, частных военных компаниях (ЧВК) и в добровольческих батальонах. Процедура отныне будет занимать от одного до шести месяцев и без стандартных формальностей. Подобные действия указывают на то, что Кремль пытается пополнить этими людьми армию, которая несет потери на войне в Украине, пояснили на портале.

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Во втором указе говорится о получении гражданства для лиц, выехавших из Крыма до аннексии 2014 года. Отныне такие лица — граждане Украины и люди без гражданства — а также их ближайшие родственники, получили право на паспорт РФ и службу в армии.

Указ Путина о предоставлении гражданства для иностранных наемников Указ Путина о гражданстве для граждан Украины, которые проживали в Крыму

В аналитическом отчете указывают, что положения путинских указов "формализуют" призыв в ВС РФ мигрантов. Ранее Кремль не мог определиться, для чего ему нужны приезжие из Средней Азии — как дешевые рабочие руки или как солдаты на фронте. Однако теперь, похоже, определились — мигрантов будут мобилизовать в ряды ВС РФ.

Также на портале упомянули о заявлении российского политика Александра Хинштейна. Он заявил, что выручил иностранного наемника, который служил в ЧВК "Вагнер" и вернулся на родину, где его могли наказать за участие в войне. По его словам, этого человека "спасли".

"Своих граждан РФ не выдает", — заявил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике в Telegram-канале.

Заявление российского политика об иностранных наемниках Фото: Скриншот

Война РФ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал об облавах, которые российские власти устроили для мигрантов в новогоднюю ночь. Согласно объяснениям росСМИ, полицейские провалили рейды в крупных городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Задержали около трех тысяч человек — кому-то вручали предписания о депортации, кому-то — повестки.

Между тем в украинском центре сопротивления сообщили, что российские власти планируют взять на воинский учет 17-летних юношей, проживающих на временно оккупированных частях Херсонщины и Запорожской области. Указывают, что это делают для последующей ускоренной мобилизации в ряды ВС РФ и отправки на линию фронта.

Напоминаем, командующий армией США в Европе Бен Ходжес объяснил, как ближайшие месяцы будут действовать российская и украинская армии. Также он рекомендовал американскому правительству прислать в Украину ракеты ATACMS — старые снаряды, которым может угрожать утилизация.