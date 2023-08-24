С овощебазы — на фронт: в РФ мобилизуют на войну нелегальных мигрантов, — The Times

В России нашли новый источник пополнения рядов ВС РФ. В частности, решили мобилизовать мигрантов из стран Азии, несмотря при этом на наличие гражданства РФ.

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Российские власти решили мобилизовать на войну в Украине нелегальных мигрантов, которых выявляют во время рейдов Федеральной миграционной службы и облав полиции. Об этом пишет издание The Times.

Издание утверждает, что в РФ начали "отлавливать" и отправлять на фронт еще две категории граждан: нелегальных мигрантов и экс-мигрантов, которые только что получили российский паспорт, но уклоняются от визита в военкомат.

Утверждение основывается на сообщении корреспондента неназванного узбекоязычного Telegram-канала. Анонимный автор опубликовал предупреждение для граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, которые находятся в России. Он уверен, что на таких людей началась охота. По его словам, "российские власти принудительно собирают среднеазиатских трудовых мигрантов, проживающих в стране, чтобы воевать в Украине".

О целенаправленных рейдах полиции стало известно на прошлой неделе, говорится в статье. В качестве примера приводится ситуация в Санкт-Петербурге, о которой стало известно 16 августа.

Российские полицейские посетили Софийскую овощебазу, где обнаружили около 500 иностранцев и эксмигрантов с паспортами РФ. Среди 400 иностранцев нашли 55 человек, которые находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства. Остальные 100 человек — недавние мигранты, которые вроде бы легализовались, но не поспешили встать на воинский учет. Всех сразу доставили в военкомат, чтобы исправить эту недоработку.

Отметим, после этого случая член Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что нужно усовершенствовать процедуру получения паспорта. По его словам, получив паспорт человек должен сразу становиться на воинский учет.

Мобилизация в России: детали

Согласно указу главы оккупационной администрации части Херсонской области Владимира Сальда, в РФ планируют объявить мобилизацию 25 сентября 2023 года. В тексте указано, что в ВС РФ будут мобилизовать резервистов и граждан, которые только что получили российские паспорта.

Украинская разведка подтвердила, что такая возможность существует. Впрочем, отмечается, что российские власти будут действовать, учитывая внутреннюю ситуацию в стране.

Напоминаем, на днях на линии фронте на Запорожье произошли некоторые изменения, показали заявления Минобороны Украины. В частности, сначала стало известно об освобождении села Урожайного в 8 км к югу от Великой Новоселки. Кроме того, ВСУ удалось вытеснить оккупационную армию с территории села Работино на полпути между Ореховым и Токмаком. По мнению экспертов, освобождение этого населенного пункта открывает Силе обороны дорогу на Токмак.