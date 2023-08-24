З овочебази - на фронт: у РФ мобілізують на війну нелегальних мігрантів, — The Times

У Росії відшукали нове джерело поповнення лав ЗС РФ. Зокрема, вирішили мобілізувати мігрантів з країн Азії, не зважаючи при цьому на наявність громадянства РФ.

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Російська влада вирішила мобілізувати на війну в Україні нелегальних мігрантів, яких виявляють під час рейдів Федеральної міграційної служби та облав поліції. Про це пише видання The Times.

Видання стверджує, що у РФ почали "відловлювати" і відправляти на фронт ще дві категорії громадян: нелегальних мігрантів та ексмігрантів, які щойно отримали російський паспорт, але ухиляються від візиту у військкомат.

Твердження ґрунтується на повідомленні дописувача не названого узбецькомовного Telegram-каналу. Анонімний автор опублікував попередження для громадян Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, які перебувають у Росії. Він упевнений, що на таких людей почалось полювання. З його слів, "російська влада примусово збирає середньоазіатських трудових мігрантів, які проживають у країні, щоб воювати в Україні".

Про цілеспрямовані рейди поліції стало відомо на минулому тижні, ідеться у статті. Як приклад, наводиться ситуація у Санкт-Петербурзі, про яку стало відомо 16 серпня.

Російські поліцейські відвідали Софійську овочебазу, де виявили близько 500 іноземців та ексмігрантів з паспортами РФ. Серед 400 іноземців відшукали 55 осіб, які перебували на території Росії з порушеннями міграційного законодавства. Решта 100 осіб — недавні мігранти, які начебто легалізувались, але не поспішили встати на військовий облік. Усіх відразу доправили до військкомату, що виправити це недопрацювання.

Зазначимо, після цього випадку член Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв заявив, що потрібно вдосконалити процедуру отримання паспорта. З його слів, отримавши паспорт людина має відразу ставати на військовий облік.

Мобілізація в Росії: деталі

Згідно з указом очільника окупаційної адміністрації частини Херсонської області Володимира Сальда, у РФ планують оголосити мобілізацію 25 вересня 2023 року. У тексті вказано, що до ЗС РФ будуть мобілізувати резервістів та громадян, які щойно отримали російські паспорти.

Українська розвідка підтвердила, що така можливість існує. Втім зазначається, що російська влада діятиме з огляду на внутрішню ситуацію в країні.

Нагадуємо, днями на лінії фронті на Запоріжжі відбулись деякі зміни, засвідчили заяви Міноборони України. Зокрема, спершу стало відомо про звільнення села Урожайного за 8 км на південь від Великої Новосілки. Крім того, ЗСУ вдалось витіснити окупаційну армію з території села Роботине на півдорозі між Оріховим і Токмаком. На думку експертів, звільнення цього населеного пункту відкриває Сила оборони дорогу на Токмак.