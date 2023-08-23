Із підписом Залужного: у Роботиному ЗСУ підняли прапор України (відео)

За словами бійців, незабаром національні символи прикрашатимуть усі захоплені росіянами населені пункти.

Related video

Військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ успішно встановили прапор України на території села Роботине, що розташоване в Запорізькій області, уздовж Мелітопольського напрямку. Про це 23 серпня повідомили в пресслужбі бригади.

Повідомляється, що українські захисники підняли національний прапор із підписом головнокомандувача ЗСУ над зруйнованою будівлею школи. Це символічне дійство здійснили на честь Дня Державного прапора України.

"І так буде скрізь! Виженемо загарбників із нашої землі, відбудуємо під мирним небом і закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", — ідеться в повідомленні.

Пізніше відео також було опубліковано в Telegram-каналі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Україно, з Днем Державного прапора!" — написав головнокомандувач.

Хто контролює Роботине

Нагадаємо, 22 серпня Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники домоглися успіху в напрямку Роботиного.

Також 22 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ з боями зайшли в Роботине й евакуювали громадян на БМП Bradley. У відповідь на це ЗС РФ застосовували артилерію.

У своєму звіті від 22 серпня аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що успіхи українських захисників у районі Роботиного наближають контрнаступ до другої лінії оборони російських окупантів.