Успіхи ЗСУ під Роботиним: контрнаступ наближається до другої лінії оборони ЗС РФ, — ISW

За словами аналітиків, сили, які проводять тактичні контратаки проти ЗСУ в Запорізькій області, значною мірою деградували. У РФ спостерігається брак оперативних резервів.

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Успіхи Сил оборони України в районі Роботиного наближають контрнаступ до другої лінії оборони росіян. Передбачається, що вона може бути легшою за першу. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 22 серпня йдеться про те, що вони не змогли помітити жодних нових російських з'єднань і частин на заході Запорізької області, за винятком 7-ї дивізії ВДВ і деяких елементів "Ахмат-Південь". Передбачається, що лише вони замінять ті сили, які вже брали участь у бойових діях.

Крім того, як зазначили аналітики, 22-га і 45-та бригади спецпризначенців росіян займають позиції за першою лінією оборони. Ба більше, згідно зі звітами контратак росіян, спецназ може займати позиції також за другою лінією оборони.

Експерти заявили, що сили, які проводять тактичні контратаки проти ЗСУ в Запорізькій області, значною мірою деградували. У РФ спостерігається брак оперативних резервів. Фіксуються обмежені перекидання військ на захід Запорізької області. На другій лінії оборони також є незадіяні з'єднання.

Це, за словами аналітиків, дає змогу припустити, що "друга лінія російської оборони може бути значно менш захищена". Однак чисельність і якість сил на другорядних лініях оборони ЗС РФ — невідомі.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ з боями зайшли в Роботине та евакуювали громадян на БМП Bradley. Вона заявила, що росіяни безперервно обстрілюють населений пункт з артилерії. ЗСУ, своєю чергою, виконують планову бойову роботу і знищують ворога.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони просуваються до Мелітополя. Так, за словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, захисники закріплюються на досягнутих рубежах і застосовують засоби контрбатарейної боротьби в районі Роботиного. За оцінками ISW, це тактично значуще просування дасть змогу ЗСУ діяти вже за межами російських мінних полів.