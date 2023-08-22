З'явилася можливість пройти мінні поля: ЗСУ просуваються до Мелітополя, — Генштаб

За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, захисники закріплюються на досягнутих рубежах і застосовують засоби контрбатарейної боротьби в районі Роботиного. За оцінками ISW, це тактично значуще просування дасть змогу ЗСУ діяти вже за межами російських мінних полів.

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Українські захисники домоглися тактично значущого просування в західній частині Запорізької області. Просування триває в напрямку Мелітополя, про це заявив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає Military Media Center.

Спікер оцінив успіх ЗСУ в напрямку Работиного, зазначивши, що українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах і застосовують засоби контрбатарейної боротьби.

Зі свого боку, американські аналітики з "Інституту дослідження війни" оцінили просування Сил оборони в напрямку Роботиного як тактично значуще, оскільки просування в цьому районі може дати змогу діяти вже за межами російських мінних полів.

Карта просування ЗСУ в н.п. Роботине

Атаки ЗСУ також неабияк зменшили військовий потенціал російських окупаційних військ, які раніше спрямували значні "зусилля, ресурси та особовий склад" до Роботиного.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські війська проводили безуспішні контратаки в східній частині населеного пункту. Але, ЗС РФ довелося відступати з деяких позицій, повідомляють в ISW з посиланням на деякі російські джерела.

Зі свого боку, Міноборони України також повідомило, що 47-а бригада ЗСУ, яка зайшла в населений пункт Роботине Запорізької області, провела евакуацію мирних жителів на БМП M2 Bradley.

Нагадаємо, що російське угруповання вчиться на своїх помилках через повільне постачання зброї ЗСУ, що дає змогу змінювати і покращувати тактику.

Також повідомлялося, що через дефіцит автомобільного транспорту Міноборони РФ забирає у солдатів власні автомобілі. Про це також повідомляється у зведенні ISW від 21 серпня.