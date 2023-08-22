Дефіцит машин окупантів: Міноборони РФ забирає у солдатів власні автомобілі, — ISW

За оцінками американських аналітиків, у також росіян у Херсонській області немає катерів. А деякі підрозділи комплектуються застарілими і менш точними гаубицями Д-20, непридатними для контрбатарейної боротьби.

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Через неможливість забезпечити російські війська військовим транспортом Міністерство оборони РФ розпорядилося, щоб солдати віддавали на потреби армії свої особисті автомобілі. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 21 серпня.

Військові дослідники наводять свідчення так званих військкорів, які поділилися відомостями про те, що приватний транспорт "зникає" або ж переправляється в інші місця. Тих же військовослужбовців, які відмовляються віддавати свої машини, регулярно піддають покаранням за дрібні порушення.

За оцінками деяких із російських джерел, військовослужбовцям здається, що їм доводиться воювати ще й із командирами.

Справа не тільки в легкому автомобільному транспорті — у росіян, дислокованих у Херсонській області, немає катерів, повідомляє ISW.

На довершення всього, через дефіцит артилерії деякі підрозділи комплектуються застарілими і менш точними гаубицями Д-20, які непридатні для контрбатарейної боротьби.

"Російські військові блогери продовжують вказувати на те, що російським військам бракує техніки і вони страждають від низького бойового духу по всій лінії фронту", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що російські війська змінюють тактику, вчаться на своїх помилках через повільне постачання зброї ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перебільшують свої "успіхи" в Авдіївці, але водночас побоюються протидії з боку ЗСУ. Про це заявив голова місцевої адміністрації.