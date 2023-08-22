ЗС РФ перебільшують "успіхи" в Авдіївці, але бояться проводити штурм, — голова адміністрації

За словами Віталія Барабаша, на Авдіївський напрямок ворог кидає роти, укомплектовані російськими засудженими. Але підрозділи проросійських бойовиків "Л/ДНР" зустрічаються дедалі рідше.

Related video

Незважаючи на всі зусилля противника взяти в оточення Авдіївку Донецької області, українське місто все ж тримається. Але при цьому російські пропагандисти неодноразово заявляли про свої "успіхи" в цьому напрямку. Про це начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в інтерв'ю "24 Каналу".

За його словами, від представників окупаційних військ можна чути "ми вже зайшли" або "залишилася пара днів на зачистку".

"Дуже багато дези вони різної кидають. Вкотре Авдіївку взяли ротом і не більше", — пояснив представник адміністрації.

Водночас на Авдіївському напрямку тривають запеклі бойові зіткнення. Ворожим обстрілам піддаються не лише позиції українських військ, а й власне населений пункт. До слова, за минулу добу, 21 серпня, поранення отримав чоловік 1942 року народження.

Однак Сили оборони відбивають атаки російських військ, а росіяни не мають успіху в районі Авдіївки.

Барабаш пояснив, що на цей напрямок ворог кидає роти "Шторм-Z", тут також діє 9-й полк морської піхоти. Підрозділів проросійських бойовиків "Л/ДНР" зустрічається все менше.

Окупанти намагаються взяти місто в кільце з півночі — з боку Красногорівки, Новоселівки Другої, Веселого та Північного. З південного флангу наступу немає.

Представник адміністрації сказав, що росіяни все ж побоюються вживати рішучих заходів: "Розуміють, що мало хто повернеться з цього напрямку".

Нагадаємо, що російські війська скаржаться на дефіцит військової техніки та обладнання. Про це повідомляється у зведенні ISW від 21 серпня.

Також повідомлялося, що під час контрнаступу Сили оборони досягли тактичних успіхів у Роботиному.