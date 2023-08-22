ВС РФ преувеличивают "успехи" в Авдеевке, но боятся проводить штурм, — глава администрации

По словам Виталия Барабаша, на Авдеевское направление враг бросает роты, укомплектованные российскими осужденными. Но подразделения пророссийских боевиков "Л/ДНР" встречаются все реже.

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Несмотря на все усилия противника взять в окружение Авдеевку Донецкой области, украинский город все же держится. Но при этом российские пропагандисты неоднократно заявляли о своих "успехах" в этом направлении. Об этом начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в интервью "24 Каналу".

По его словам, от представителей оккупационных войск можно слышать "мы уже зашли" или "осталась пара дней на зачистку".

"Очень много дезы они разной бросают. В который раз Авдеевку взяли ртом и не больше", — пояснил представитель администрации.

Вместе с тем на Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные боестолкновения. Вражеским обстрелам подвергаются не только позиции украинских войск, но и собственно населенный пункт. К слову, за минувшие сутки, 21 августа, ранения получил мужчина 1942 года рождения.

Однако Силы обороны отражают атаки российских войск, а у россиян нет успеха в районе Авдеевки.

Барабаш объяснил, что на это направление враг бросает роты "Шторм-Z", здесь также действует 9-й полк морской пехоты. Подразделений пророссийских боевиков "Л/ДНР" встречается все меньше.

Оккупанты пытаются взять город в кольцо с севера — со стороны Красногоровки, Новоселовки Второй, Веселого и Северного. С южного фланга наступления нет.

Представитель администрации сказал, что россияне все же опасаются предпринимать решительные меры: "Понимают, что мало кто вернется с этого направления".

Напомним, что российские войска жалуются на дефицит военной техники и оборудования. Об этом сообщается в сводке ISW от 21 августа.

Также сообщалось, что в ходе контрнаступления Силы обороны достигли тактических успехов в Работино.