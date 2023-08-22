Дефицит машин у оккупантов: Минобороны РФ отнимает у солдат собственные автомобили, — ISW

По оценкам американских аналитиков, у россиян в Херсонской области нет катеров. А некоторые подразделения комплектуются устаревшими и менее точными гаубицами Д-20, непригодными для контрбатарейной борьбы.

Related video

Из-за невозможности обеспечить российские войска военным транспортом Министерство обороны РФ распорядилось, чтобы солдаты отдавали на нужды армии свои личные автомобили. Об этом со ссылкой на российские источники сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 21 августа.

Военные исследователи приводят свидетельство так называемых военкоров, которые поделились сведениями о том, что частный транспорт "исчезает" либо же переправляется в другие места. Тех же военнослужащих, которые отказываются отдавать свои машины, регулярно подвергают наказаниям за мелкие нарушения.

По оценкам некоторых из российских источников, военнослужащим кажется, что им приходится воевать еще и с командирами.

Дело не только в легком автомобильном транспорте — у россиян, дислоцированных в Херсонской области, нет катеров, сообщает ISW.

В довершение всего, из-за дефицита артиллерии некоторые подразделения комплектуются устаревшими и менее точными гаубицами Д-20, которые непригодны для контрбатарейной борьбы.

"Российские военные блогеры продолжают указывать на то, что российским войскам не хватает техники и они страдают от низкого боевого духа по всей линии фронта", — отмечается в публикации.

Напомним, что российские войска меняют тактику учатся на своих ошибках из-за медленных поставок оружия ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ преувеличивают свои "успехи" в Авдеевке, но при этом опасаются противодействия со стороны ВСУ. Об этом заявил глава местной администрации.