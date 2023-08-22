"Улучшили тактику": ВС РФ учатся на ошибках из-за медленных поставок оружия ВСУ, — ISW

По оценкам американских аналитиков, артиллерия оккупантов теперь точнее поражает цели, если сравнивать с тем, что было год назад. Не имевшие прежде военной выучки россияне становятся опытнее.

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Оккупационные войска РФ могут разрабатывать улучшенную тактику и учиться на своих прошлых ошибках по мере того, как война в Украине затягивается. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 21 августа.

Низкий боевой дух и дефицит снаряжения — все это по-прежнему присуще российским войскам, но вместе с тем не имевшие военного опыта прежде россияне становятся более подготовленными. По оценкам американского аналитического центра, которые ссылаются на сообщения военных блогеров, артиллерия оккупационной группировки теперь точнее поражает цели, если сравнивать с тем, что было год назад.

"Затягивание военного конфликта, вызванное отчасти промедлением в поставках западной помощи Украине, предоставляет российским силам время, чтобы исправиться и учиться на своих ошибках", — говорится в сводке ISW.

Напомним, что в рядах оккупационных войск зреет недовольство тем, что Минобороны РФ не хочет или не может решать проблемы постоянного недостатка оборудования.

Также сообщалось, что в ходе контрнаступления Силы обороны достигли тактических успехов в районе Работино.

В свою очередь, россияне наступают под Купянском, чтобы отвлечь подразделения Украины от важных участков фронта, при этом масштабы и угроза Купянского наступления преувеличена, считают военные аналитики.