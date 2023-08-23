С подписью Залужного: в Работино ВСУ подняли флаг Украины (видео)

По словам бойцов, вскоре национальные символы будут украшать все захваченные россиянами населенные пункты.

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Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ успешно установили флаг Украины на территории села Работино, расположенного в Запорожской области, вдоль Мелитопольского направления. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе бригады.

Сообщается, что украинские защитники подняли национальный флаг с подписью главнокомандующего ВСУ над разрушенным зданием школы. Это символическое действо совершили в честь Дня Государственного флага Украины.

"И так будет везде! Изгоним захватчиков с нашей земли, отстроим под мирным небом и запечатлеем навсегда героизм наших военнослужащих", — говорится в сообщении.

Позже видео также было опубликовано в Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Украина, с Днем Государственного флага!" — написал главнокомандующий.

Кто контролирует Работино

Напомним, 22 августа Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники добились успеха в направлении Работино.

Также 22 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ с боями зашли в Работино и эвакуировали граждан на БМП Bradley. В ответ на это ВС РФ применяли артиллерию.

Кроме того, в своем отчете от 22 августа аналитики Института изучения войны отметили, что успехи украинских защитников в районе Работино приближают контрнаступление ко второй линии обороны российских оккупантов.