Генштаб подтвердил, что ВСУ имеют успех в направлении Работино (карта)
Силы обороны Украины закрепляются на освобожденных рубежах. По целям врага украинские военные наносят поражение артиллерией, осуществляются соответствующие меры контрбатарейной борьбы.
В направлении Работино бойцы Силы обороны имели успех. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Military Media Center.
Украинские войска эффективно противодействуют российским военным подразделениям и закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжается наступление украинских войск на Мелитопольском направлении.
"В направлении Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — рассказал Ковалев.
По целям врага украинские военные наносят поражение артиллерией. Сейчас осуществляются соответствующие меры контрбатарейной борьбы.
По информации Генштаба, продолжаются наступательной операции на Бахмутском направлении. Российские войска тщетно ведут наступательные действия в районах Авдеевки, Новомихайловки, Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, технике и вооружении, осуществляет перемещение подразделений и войск. Российские оккупанты активно применяют резервы.
Также Силы обороны Украины и в дальнейшем сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях. На Бахмутском направлении также вражеские подразделения прибегают к попыткам наступления. Противник вел тщетные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. В этой локации продолжаются тяжелые бои.
Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что в ближайшее время будут продолжаться серьезные бои за Купянск и Работино. По его словам, стратегия фланговых атак оказалась наиболее результативной в операции наступления. В то же время он отметил, что контрнаступление осложняет дефицит артиллерии. Однако, учитывая поставленные цели, он выражает сомнения в возможности значительных изменений на картине боевых действий в ближайшие дни.