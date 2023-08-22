Генштаб підтвердив, що ЗСУ мають успіх у напрямку Роботиного (карта)

Сили оборони України закріплюються на звільнених рубежах. По цілях ворога українські військові завдають ураження артилерією, здійснюються відповідні заходи контрбатарейної боротьби.

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У напрямку Роботиного бійці Сили оборони мали успіх. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Military Media Center.

Українські війська ефективно протидіють російським військовим підрозділам та закріплюються на досягнутих рубежах. Триває наступ українських військ на Мелітопольському напрямку.

"У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — розповів Ковальов.

По цілях ворога українські військові завдають ураження артилерією. Наразі здійснюються відповідні заходи контрбатарейної боротьби.

Фото: Deep State

За інформацією Генштабу, тривають наступальної операції на Бахмутському напрямку. Російські війська марно ведуть наступальні дії в районах Авдіївки, Новомихайлівки, Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, техніці й озброєнні, здійснює переміщення підрозділів та військ. Російські окупанти активно застосовують резерви.

Фото: Deep State

Також Сили оборони України й надалі стримують наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському напрямку також ворожі підрозділи вдаються до спроб наступу. Противник вів марні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. У цій локації тривають важкі бої.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що найближчим часом триватимуть серйозні бої за Куп'янськ і Роботине. За його словами, стратегія флангових атак виявилася найбільш результативною в операції наступу. Водночас він зазначив, що контрнаступ ускладнює дефіцит артилерії. Однак, з огляду на поставлені цілі, він висловлює сумніви в можливості значних змін на картині бойових дій найближчими днями.