"Буде та ще рубка": експерт розповів, що очікувати від боїв за Куп'янськ і Работине (карта)

За словами Владислава Селезньова, стратегія флангових атак виявилася найбільш результативною в операції наступу. При цьому він зазначив, що контрнаступ ускладнює дефіцит артилерії.

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ЗСУ наближаються до передової позиції ворожих сил біля населеного пункту Работине Запорізької області. Противник має намір утримати цю ділянку, тоді як наші військові мають не тільки захопити оборонні рубежі, а й забезпечити їхню стійкість. Крім того, ЗС РФ не варто очікувати значних успіхів на Куп'янському напрямку. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

"Хоча б тому, що в районі Работиного наші тільки наблизилися до першої лінії оборони, якщо покладатися на слова спікерів Генштабу. Інсайди можуть бути будь-якими, але мало зайняти рубежі, треба на них закріпитися, щоб говорити про досягнення", — заявив Селезньов обережно оцінюючи можливості наших воїнів на ділянці.

На думку військового аналітика, стратегія флангових атак виявилася найбільш результативною в операції наступу. Однак, з огляду на поставлені цілі, він висловлює сумніви в можливості значних змін на картині бойових дій найближчими днями.

"Думаю, тут буде та ще рубка. Тому що росіяни хочуть утриматися і задіють для цього всі ресурси", — додав Селезньов.

Работине на карті

Крім того, експерт прокоментував і обстановку на Куп'янському напрямку. Він зазначив, що окупанти тиснуть на наші рубежі з півночі вздовж річки Оскіл і з південного сходу, щоб прорвати оборону Куп'янська.

Фахівець зазначає, що обстановка на цьому фронті справді складна, оскільки російські сили мають значну перевагу в особовому складі, техніці та озброєнні, включно з бронетехнікою і системами ураження.

Ба більше, співвідношення артилерійських сил становить щонайменше 1:10, що ще більше ускладнює становище.

"І те, що ми тримаємося, це все за рахунок мужності і героїзму воїнів. Зараз ми перекинули додаткові резерви, тому росіянам не варто розраховувати на якісь територіальні досягнення", — сказав він.

Куп'янськ на карті

Нагадаємо, 9 серпня ЗМІ писали, що касетні боєприпаси дали імпульс ЗСУ у відвоюванні захоплених територій.

8 серпня командування ЗСУ заявило, що Сили оборони зайшли на першу лінію оборони ворога.