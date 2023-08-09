Імпульс контрнаступу: касетні боєприпаси дозволяють ЗСУ брати нові позиції, — WSJ

Українські захисники розповіли, що застосування касетних боєприпасів у поєднанні з новою тактикою дало змогу в деяких місцях просунутися впритул до основних ліній оборони ЗС РФ.

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Застосування під час бойових дій касетних боєприпасів, які були надані США, надали нового імпульсу українському контрнаступу після кількох тижнів незначного прогресу. Бійці Сил оборони стверджують, що за допомогою цього озброєння вони вражають скупчення російської піхоти, групи транспортних засобів та інші цілі, розчищаючи шлях для наземного просування. Про це 8 серпня написали журналісти The Wall Street Journal

Контрнаступ українських військ ускладнено через великі мінні поля і перевагу росіян у повітрі, що перешкоджає широкомасштабним спробам використати танки та бронемашини, які постачає Захід, для прориву ліній оборони російських військ.

І хоча касетні боєприпаси самі по собі не зможуть змінити баланс сил на полі бою на користь України, бійці кажуть, що вони допомогли їм відбити російські позиції, до яких вони ледве добиралися. При цьому ці боєприпаси застосовували в поєднанні зі зміною тактики, що дало змогу українським бійцям у деяких місцях просунутися впритул до основних ліній оборони ЗС РФ.

Ефективність боєприпасу була продемонстрована під час нещодавніх боїв біля Роботиного в Запорізькій області. Російські сили скували український взвод, доки українська артилерія не прикрила їх касетними боєприпасами, що призвело до важких втрат серед лав ворога і змусило його відступити.

Водночас противник уже адаптується до їхнього використання, створюючи глибші траншеї та більш тонко розподіляючи свої позиції.

"Касетні бомби — це добре. Вони ефективні. Але росіяни глибоко окопалися, і вони швидко вчаться", — сказав командир розвідувальної роти капітан Анатолій Харченко.

Автори публікації навели думку експертів, які зазначили, що поки що українські війська не роблять спроб прориву через основні лінії оборони ЗС РФ. На їхню думку, для подолання цих рубежів Силам оборони, найімовірніше, знадобляться танки Leopard 2 та інша західна бронетехніка. Але щоб не втрачати її на мінних полях, українські бійці змінили тактику — тепер піхота, підкріплена резервами з інших частин, очолює просування через мінні поля в пішому порядку. За словами військовослужбовців, у поєднанні зі стратегічними змінами українські війська тепер вважають, що в них є шанс на прорив.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео застосування касетних боєприпасів бійцями ЗСУ в районі Соледара. У результаті точного попадання виникла детонація польового складу БК.

Раніше Фокус зібрав матеріал про касетні боєприпаси і з'ясовував, чи справді вони можуть істотно сприяти успіху українським бійцям на полі бою.