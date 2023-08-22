ВСУ с боями зашли в Работино и эвакуировали граждан на БМП Bradley, — Минобороны (фото)

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, россияне непрерывно обстреливают населенный пункт из артиллерии. ВСУ, в свою очередь, выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага.

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Украинские защитники из 47-й бригады ВСУ, которые зашли в населенный пункт Работино Запорожской области, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП M2 Bradley. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Эвакуация граждан из Запорожской области

"Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага, — также говорится в публикации. — В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии".

Эвакуация граждан из Запорожской области

Напомним, что Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники добились успеха в направлении Работино. Силы обороны Украины закрепляются на деоккупированных рубежах. Позиции врага украинские военные подвергают артобстрелам, проводят и меры контрбатарейной борьбы.

Также сообщалось, что российская оккупационная группировка войск пытается вернуть утраченные позиции под Купянском. Оккупанты, таким образом, стремятся отвлечь Силы обороны от успешного наступления на Бахмутском направлении и принудить Украину к передислокации подразделений на другие участки фронта, где враг усиливает наступление.