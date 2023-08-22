"Серьезные бои": ВС РФ пытаются захватить утраченные позиции под Купянском, — Минобороны

Российские захватчики, по данным командования, хотят отвлечь Силы обороны от успешного наступления на Бахмутском направлении и заставить Украину передислоцировать подразделения на другие участки фронта, где происходит усиление со стороны врага.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Российской Федерации хотят реванша, поэтому снова пытаются захватить те позиции в Харьковской области, которые украинские военные освободили осенью 2022 года. Об этом она сообщила 21 августа во время телемарафона.

"Кроме того, они с большой вероятностью хотят отвлечь наши силы от успешного наступления на Бахмутском направлении", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что российские военные хотят, чтобы украинские военные не могли сконцентрировать все силы под Бахмутом, а вынуждены были распылять их по разным участкам фронта, где происходит усиление со стороны врага.

По словам Маляр, на Купянском направлении обострение продолжалось почти две недели. Также может показаться, что уменьшилось количество обстрелов и боев. Однако заместитель министра обороны убеждена, что это не означает, что российские военные отказались от своих планов. Сейчас они перегруппировываются, подтягивают новые войска и планируют снова попытаться пойти в наступление.

"Они (попытки наступления, — ред.) у них неудачные. Но это серьезные и очень ожесточенные бои. Наши останавливают врага, но надо понимать, что это довольно сложно, — подчеркнула Анна Маляр.

Напомним, 21 августа стало известно, что ВСУ заняли ключевые господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области. Также украинским военным удалось освободить еще три квадратных километра под Бахмутом в течение прошлой недели.

Кроме этого, на Бахмутском направлении враг потерял тяжелую артиллерию — САУ "Пион" и самоходный миномет "Тюльпан". Военные РФ прятали технику в посадке, однако операторы дронов заметили ее во время аэроразведки.