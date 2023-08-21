"Враг в ловушке": Маляр рассказала об успехах ВСУ под Бахмутом (карта)

Силы обороны, по ее словам, в течение прошлой недели освободили еще три квадратных километра возле Бахмута. В целом площадь деоккупированной территории в районе города составляет 43 квадратных километра.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что под Бахмутом Донецкой области украинские военные заняли ключевые господствующие высоты. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Враг там (в Бахмуте, — ред.) в ловушке. Потому что они не могут выйти из Бахмута, и они не могут там полноценно продвигаться. И поэтому пытаются штурмовать по этому северному флангу, чтобы выбить наши войска", — сказала Анна Маляр.

По ее словам, на северном фланге врагу не удается осуществить свои планы, однако идут ожесточенные бои. Тогда как на южном фланге вокруг Бахмута ВСУ освободили еще три квадратных километра в течение прошлой недели, что в общем составляет 43 квадратных километра вокруг Бахмута.

Она отметила, что может показаться, что на Лиманском и Купянском направлениях враг уменьшил количество обстрелов и боев, однако он не оставляет своих планов двигаться вперед. Сейчас происходит перегруппировка у врага, и он дополнительно подтягивает туда силы. Кроме этого, на этом направлении была активизация в течение двух недель, ВСУ мощно остановили российских военных, то они сейчас просто "зализывают раны". В результате чего активность несколько спала, но это не означает, что враг не возобновит активность. Поэтому украинские военные следят за этими направлениями.

"На Купянском направлении наши отбили атаки южнее Першотравневого, Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. То есть те бои, которые были в течение прошлой недели, все закончились поражением врага, враг не продвигается там", — заявила она.

На Лиманском направлении основные бои продолжаются вокруг Серебрянского лесничества. Врагу не удается выбить ВСУ с позиции Кременной и Белогоровки, однако идут ожесточенные бои.

Напомним, воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады показали, как работают на фронте.

18 августа стало известно, что украинские бойцы атаковали ВС РФ южнее Бахмута Донецкой области. Кроме этого, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и атакуют врага с помощью артиллерии и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.