"Ворог у пастці": Маляр розповіла про успіхи ЗСУ під Бахмутом (карта)

Сили оборони, за її словами, впродовж минулого тижня звільнили ще три квадратні кілометри біля Бахмута. Загалом площа деокупованої території в районі міста становить 43 квадратних кілометри.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що під Бахмутом Донецької області українські військові зайняли ключові панівні висоти. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Ворог там (у Бахмуті, — ред.) у пастці. Тому що вони не можуть вийти з Бахмута, і вони не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська", — сказала Ганна Маляр.

За її словами, на північному фланзі ворогу не вдається здійснити свої плани, проте йдуть запеклі бої. Тоді як на південному флангу довкола Бахмута ЗСУ звільнили ще три квадратні кілометри протягом минулого тижня, що в загальному складає 43 квадратні кілометри довкола Бахмута.

Вона зазначила, що може здатися, що на Лиманському та Куп'янському напрямках ворог зменшив кількість обстрілів і боїв, проте він не полишає своїх планів рухатися вперед. Наразі відбувається перегрупування у ворога, і він додатково підтягує туди сили. Зокрема, на цьому напрямку була активізація протягом двох тижнів, ЗСУ потужно зупинили російських військових, тому вони наразі просто зализують рани. У результаті цього активність дещо спала, але це не означає, що ворог не поновить активність. Тому українські військові стежать за цими напрямками.

"На Куп'янському напрямку наші відбили атаки південніше за Першотравневе, Синьківку та східніше за Петропавлівку Харківської області. Тобто ті бої, які були протягом минулого тижня, всі закінчилися поразкою ворога, ворог не просувається там", — заявила вона.

На Лиманському напрямку основні бої тривають довкола Серебрянського лісництва. Ворогу не вдається вибити ЗСУ з позиції Кремінної та Білогорівки, проте точаться запеклі бої.

Нагадаємо, воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади показали, як працюють на фронті.

18 серпня стало відомо, що українські бійці атакували ЗС РФ південніше за Бахмут Донецької області. Зокрема, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, атакують ворога за допомогою артилерії та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.