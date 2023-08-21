"Головне – повернутись на базу цілими": танкісти ЗСУ показали бої на фронті (відео)
Танкові екіпажі українського війська відіграють важливе значення під час наступальних операцій проти російських загарбників.
Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади показали результат роботи на фронті. У Facebook підрозділу опублікували відповідне відео.
У дописі зазначили для того, аби керувати танком, потрібна велика майстерність, інтуїція і шалена вдача. Саме екіпажі відповідальні за життя побратимів.
"Коли ПТУРи працюють з усіх боків — головне повернутись на базу цілими!" – зазначили захисники.
Бійці підрозділу й надалі пообіцяли знищувати ворога.
Знищення танків РФ у війні
Поблизу Бахмута українські війська ліквідували роту російських ультрас і три ворожі "супертанки" Т-90М. Російські окупанти намагалися організувати контратаки проти Сил оборони, застосувавши піхоту, але ініціатива на цій ділянці фронту залишається за українськими захисниками. Серед ліквідованих окупантів – "фанатський спецназ" Еспаньйола.
Також 16 серпня українським десантникам за допомогою FPV-дронів вдалося знищити в Бахмуті одразу два танки російських окупантів за 30 хвилин. До квадрокоптерів військові прикріпили боєприпаси, які здетонували після удару об броньовану техніку, підірвали один танк і знешкодили інший.
Нагадаємо, 18 серпня штурмовик українського війська розповів про бої під Бахмутом. Він повідомив, що одного разу десантники отримали завдання поблизу Бахмута зачистити від окупантів ліс. Посадка у метрів 600 була вкрита густою рослинністю, що заважало визначити, де перебуває ворог.Українські захисники під час зачистки лісосмуги кинули гранати у бліндаж, де перебували російські окупанти, які не хотіли здаватися.