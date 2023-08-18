"Здаватися не хотів. Ми знищили всіх": штурмовик ЗСУ розповів про бої під Бахмутом (відео)

Українські захисники під час зачистки лісосмуги кинули гранати у бліндаж, де перебували російські окупанти, які не хотіли здаватися.

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Штурмовик аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдо "Бетер" розповів, як відбувається знищення російських загарбників під час наступу. Відео розмови опублікували у Facebook підрозділу.

Він розповів, що одного разу десантники отримали завдання поблизу Бахмута зачистити від окупантів ліс. Посадка у метрів 600 була вкрита густою рослинністю, що заважало визначити, де перебуває ворог.

Захисники наприкінці лісосмуги почули, що у бліндажі перебувають росіяни. Бійці 80-ї бригади кинули туди кілька гранат.

"Ми почали кричати: "Здавайся! Здаватися не хотів. Ми знищили всіх", – пояснив воїн.

"Бетер" бореться за Україну з 2014 року. З дитинства мріяв стати десантником. У перші дні повномасштабної війни кинув роботу на фурі в Європі та за власним вибором став львівським десантником.

Він вірить у перемогу. Захисник звернувся до чоловіків, які уникають мобілізації в Україні. З його слів, переховуватися немає сенсу, адже війна триватиме довго.

"Їдьте сюди, вчіться місяць-другий, і ми швидше це закінчимо. Маленькими кроками, але впевненіше. Немає сумніву, що ми переможемо, бо ми десантники!" – додав "Бетер".

Нагадаємо, 16 серпня поблизу Бахмута ЗСУ ліквідували роту російських ультрас і три ворожі "супертанки" Т-90М. Російські окупанти намагаються контратакувати Сили оборони піхотою, але ініціатива на цій ділянці фронту залишається за українськими захисниками. Росіяни спробували контратакувати ЗСУ на цій ділянці фронту, але отримали рішучу відповідь — знищили ворожу бронетехніку та роту окупантів-добровольців.