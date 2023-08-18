"Сдаваться не хотел. Мы уничтожили всех": штурмовик ВСУ рассказал о боях под Бахмутом (видео)

Украинские защитники во время зачистки лесополосы бросили гранаты в блиндаж, где находились российские оккупанты, которые не хотели сдаваться.

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Штурмовик аэромобильного батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады под псевдонимом "Бетер" рассказал, как происходит уничтожение российских захватчиков во время наступления. Видео разговора опубликовали в Facebook подразделения.

Он рассказал, что однажды десантники получили задание вблизи Бахмута зачистить от оккупантов лес. Посадка в метров 600 была покрыта густой растительностью, что мешало определить, где находится враг.

Защитники в конце лесополосы услышали, что в блиндаже находятся россияне. Бойцы 80-й бригады бросили туда несколько гранат.

"Мы начали кричать: "Сдавайся! Сдаваться не хотел. Мы уничтожили всех", — пояснил воин.

"Бетер" борется за Украину с 2014 года. С детства мечтал стать десантником. В первые дни полномасштабной войны бросил работу на фуре в Европе и по собственному выбору стал львовским десантником.

Он верит в победу. Защитник обратился к мужчинам, которые избегают мобилизации в Украине. По его словам, скрываться нет смысла, ведь война продлится долго.

"Езжайте сюда, учитесь месяц-другой, и мы быстрее это закончим. Маленькими шагами, но увереннее. Нет сомнения, что мы победим, потому что мы десантники!" — добавил "Бетер".

Напомним, 16 августа вблизи Бахмута ВСУ ликвидировали роту российских ультрас и три вражеских "супертанка" Т-90М. Российские оккупанты пытаются контратаковать Силы обороны пехотой, но инициатива на этом участке фронта остается за украинскими защитниками. Россияне попытались контратаковать ВСУ на этом участке фронта, но получили решительный ответ — уничтожили вражескую бронетехнику и роту оккупантов-добровольцев.