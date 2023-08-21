"Главное — вернуться на базу целыми": танкисты ВСУ показали бои на фронте (видео)

Танковые экипажи украинского войска играют важное значение во время наступательных операций против российских захватчиков.

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Воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады показали результат работы на фронте. В Facebook подразделения опубликовали соответствующее видео.

В заметке отметили для того, чтобы управлять танком, нужно большое мастерство, интуиция и безумная удача. Именно экипажи ответственны за жизнь собратьев.

"Когда ПТУРы работают со всех сторон — главное вернуться на базу целыми!" — отметили защитники.

Бойцы подразделения и в дальнейшем пообещали уничтожать врага.

Уничтожение танков РФ в войне

Вблизи Бахмута украинские войска ликвидировали роту российских ультрас и три вражеских "супертанка" Т-90М. Российские оккупанты пытались организовать контратаки против Сил обороны, применив пехоту, но инициатива на этом участке фронта остается за украинскими защитниками. Среди ликвидированных оккупантов — "фанатский спецназ" Эспаньола.

Также 16 августа украинским десантникам с помощью FPV-дронов удалось уничтожить в Бахмуте сразу два танка российских оккупантов за 30 минут. К квадрокоптерам военные прикрепили боеприпасы, которые сдетонировали после удара о бронированную технику, взорвали один танк и обезвредили другой.

Напомним, 18 августа штурмовик украинской армии рассказал о боях под Бахмутом. Он сообщил, что однажды десантники получили задание вблизи Бахмута зачистить от оккупантов лес. Посадка в метров 600 была покрыта густой растительностью, что мешало определить, где находится враг. Украинские защитники во время зачистки лесополосы бросили гранаты в блиндаж, где находились российские оккупанты, которые не хотели сдаваться.