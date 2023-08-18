ВСУ закрепились на достигнутых рубежах южнее Бахмута, — Генштаб (карта)

ВС РФ, по данным командования, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях безуспешно пытались вести наступательные действия.

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Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские военные атакуют врага южнее Бахмута Донецкой области. Об этом он сообщил во время традиционного брифинга в Military Media Center.

По словам Андрея Ковалева, украинские бойцы ведут наступательные действия южнее Бахмута. Кроме этого, они закрепляются на достигнутых рубежах, атакуют цели противника с помощью артиллерии и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Также он отметил, что ВСУ отбили вражеские атаки на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области", — сказал Андрей Ковалев.

Представитель Генштаба добавил, что на этих направлениях продолжаются тяжелые бои.

Напомним, в сводке Генштаба ВСУ 17 августа говорилось о том, что ВСУ осуществляли наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также бойцы сдерживали наступление военных РФ на Купянско-Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений.

Представитель Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый заявил, что враг повторяет тактику Бахмута во время штурмов возле Купянска на Харьковщине. Враг задействует так называемые роты "Шторм-Z", которые являются "менее удачной" репликой на ЧВК "Вагнер". Кроме этого, оккупанты ежедневно осуществляют около 500 артиллерийских обстрелов и 18-20 авианалетов в Купянском районе.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что на Бахмутское направление враг отправляет подразделения, которые воевали на севере и юге Украины. В частности, десантные подразделения и кадыровское соединение "Ахмат", формирование "Эспаньола" — "фанатский спецназ" российского футбольного клуба ЦСКА.