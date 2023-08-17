"Реплика на Вагнер": ВС РФ повторяют тактику Бахмута во время штурмов возле Купянска

Ежедневно враг осуществляет около 500 артиллерийских обстрелов и 18-20 авианалетов в Купянском районе. ВСУ создали эшелонированную оборону и выстроили все защитные линии.

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Спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый заявил, что на Лимано-Купянском направлении военные Российской Федерации повторяют тактику, которую использовали под Бахмутом. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что под Купянском оккупанты задействуют так называемые роты "Шторм-Z".

"Это реплика на подразделения "Вагнера". Возможно, даже менее удачная", — сказал Сергей Череватый.

По его словам, у частной военной компании "Вагнер" были более мощные лагеря подготовки, в частности в Ростовской области России. Тогда как так называемые роты "Шторм-Z" готовят гораздо быстрее, однако элемент, который набирается в него, является похожим. В основном в эти штурмовые роты набирают людей из тюрьмы или тех, кто имеет криминальное прошлое. Кроме этого, контракт со "Шторм-Z" могут подписывать под давлением правоохранительных органов те, кто имеет риск быть осужденным.

Сергей Череватый отметил, что на Бахмутском направлении ВСУ уже которую неделю подряд освобождают территорию, нанося мощные потери противнику в личном составе и технике. Враг пытается сохранить свои позиции, маневрирует и усиливает свои подразделения всем чем может, в частности воздушно-десантными войсками, пехотой, танками, боевыми армейским резервом, территориальными войсками или частными военными компаниями.

Также Череватый рассказал об обязательной эвакуации в Купянском районе. В частности, ОВА приняла соответствующее решение для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье местных жителей. Ведь ежедневно враг осуществляет около 500 артиллерийских обстрелов и 18-20 авианалетов.

Однако в плане обороны были отданы все необходимые приказы, в частности построена эшелонированная оборона и выстроены все линии: от противовоздушной обороны до инженерных заграждений и систем артиллерийского поражения, логистики и медицины.

Напомним, 10 августа стало известно о начале обязательной эвакуации населения на деоккупированных территориях Купянского района Харьковской области. Решение провести эвакуацию вызвано "постоянными обстрелами" и "ситуацией с безопасностью".

16 августа командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил о принятии ряда решений для обеспечения надежности обороны из-за осложнений на Купянском направлении.