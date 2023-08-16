Обеспечиваем надежность обороны: Сырский рассказал о сложной ситуации под Купянском

На Бахмутском направлении противник активно применяет артиллерию и авиацию, отметил командующий ВСУ. Однако в этих сложных условиях украинские защитники постепенно продвигаются вперед.

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В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, где российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ, украинское командование приняло ряд важных решений, которые обеспечат надежность обороны. Об этом 16 августа заявил командующий Сухопутный войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска", — отметил военачальник.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией, украинское командование приняло ряд важных решений, которые помогут существенно улучшить положение украинских войск.

"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", — подчеркнул Сырский.

Также командующий Сухопутных войск рассказал о боевой обстановке на Лиманском направлении и под Бухмутом. Несмотря на контратаки противника, который активно применяет авиацию и наносит интенсивные артиллерийские удары, бойцы Сил обороны в сложных условиях постепенно продвигаются вперед.

"На Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая", — добавил генерал.

На Лиманском направлении российские силы осуществляют перегруппировку и делают ротацию частей, утративших боеспособность в результате понесенных потерь. Однако противник не оставляет планов относительно новых наступательных действий.

В целом Сырский обсудил с командирами бригад актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий украинских войск направленных на достижение победы над неприятелем.

Ранее сообщалось, что по информации Генштаба ВСУ, украинские бойцы освободили в Донецкой области населенный пункт Урожайное, расположенной вблизи Старомайорского. Также сообщалось, что на северо-восточных рубежах Силы обороны успешно отражают атаки противника.