Забезпечуємо надійність оборони: Сирський розповів про складну ситуацію під Куп'янськом

На Бахмутському напрямку противник активно застосовує артилерію та авіацію, зазначив командувач ЗСУ. Однак у цих складних умовах українські захисники поступово просуваються вперед.

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У зв'язку з ускладненням обстановки на Куп'янському напрямку, де російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ, українське командування ухвалило низку важливих рішень, які забезпечать надійність оборони. Про це 16 серпня заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в’язнями, щоденно, на різних напрямках, намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування, а згодом і захоплення Куп‘янська", — зазначив воєначальник.

За його словами, у зв'язку з ситуацією, що склалася, українське командування ухвалило низку важливих рішень, які допоможуть істотно поліпшити становище українських військ.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", — підкреслив Сирський.

Також командувач Сухопутних військ розповів про бойову обстановку на Лиманському напрямку та під Бухмутом. Всупереч контратакам противника, який активно застосовує авіацію та завдає інтенсивних артилерійських ударів, бійці Сил оборони в складних умовах поступово просуваються вперед.

"На Бахмутському напрямку ситуація складна, але контрольована", — додав генерал.

На Лиманському напрямку російські сили здійснюють перегрупування та роблять ротацію частин, які втратили боєздатність внаслідок понесених втрат. Однак противник не полишає планів щодо нових наступальних дій.

Загалом Сирський обговорив із командирами бригад актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій українських військ, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу ЗСУ, українські бійці звільнили на Донеччині населений пункт Урожайне, що розташований поблизу Старомайорського. Також повідомлялося, що на північно-східних рубежах Сили оборони успішно відбивають атаки противника.