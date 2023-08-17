"Репліка на Вагнер": ЗС РФ повторюють тактику Бахмута під час штурмів біля Куп'янська

Щодня ворог здійснює близько 500 артилерійських обстрілів та 18-20 авіанальотів у Куп'янському районі. ЗСУ створили ешелоновану оборону та вибудували всі захисні лінії.

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Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий заявив, що на Лимано-Куп'янському напрямку військові Російської Федерації повторюють тактику, яку використовували під Бахмутом. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що під Куп'янськом окупанти задіюють так звані роти "Шторм-Z".

"Це репліка на підрозділи "Вагнера". Можливо, навіть менш вдала", — сказав Сергій Череватий.

З його слів, у приватної військової компанії "Вагнер" були потужніші табори підготовки, зокрема в Ростовській області Росії. Тоді як так звані роти "Шторм-Z" готують набагато швидше, проте елемент, який набирається в нього, є схожим. Здебільшого в ці штурмові роти набирають людей з в'язниці або тих, хто має кримінальне минуле. Крім цього, контракт зі "Шторм-Z" можуть підписувати під тиском правоохоронних органів ті, хто має ризик бути засудженим.

Сергій Череватий наголосив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вже котрий тиждень підряд звільняють територію, наносячи потужні втрати противнику в особовому складі та техніці. Ворог намагається зберегти свої позиції, маневрує та підсилює свої підрозділи всім чим може, зокрема повітряно-десантними війсками, піхотою, танками, бойовими армійським резервом, територіальними військами або приватними військовими компаніями.

Також Череватий розповів про обов'язкову евакуацію у Куп'янському районі. Зокрема, ОВА прийняла відповідне рішення для того, щоб зберегти життя та здоров'я місцевих жителів. Адже щодня ворог здійснює близько 500 артилерійських обстрілів та 18-20 авіанальотів.

Проте в плані оборони були віддані всі необхідні накази, зокрема побудована ешелонована оборона та вибудовані всі лінії: від протиповітряної оборони до інженерних загороджень і систем артилерійського ураження, логістики та медицини.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо про початок обов'язкової евакуації населення на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області. Рішення провести евакуацію спричинене "постійними обстрілами" та "безпековою ситуацією".

16 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про ухвалення низки рішень для забезпечення надійності оборони через ускладнення на Куп'янському напрямку.