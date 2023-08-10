У Куп'янському районі розпочалася обов'язкова евакуація з 37 населених пунктів (список)

Необхідність проведення евакуації у розпорядженні керівника районної військової адміністрації пояснили обстрілами та небезпекою. Напередодні у Міноборони повідомляли, що на Харківщині ЗС РФ намагаються прорвати українську оборону та вийти до Куп'янська.

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На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області проводять обов’язкову евакуацію населення. Про це 10 серпня повідомила у соцмережах пресслужба Куп'янської міської військової адміністрації.

"Це розпорядження було підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем", — зазначено в публікації.

В документі йдеться, що рішення провести евакуацію спричинене "постійними обстрілами" та "безпековою ситуацією".

Обов’язкова евакуація проходитиме на деокупованих територіях, що знаходяться поблизу лінії фронту. Йдеться про населені пункти Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

Фото: Куп'янська міська військова адміністрація Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Пресслужба Куп’янської адміністрації опублікувала номери телефонів, за якими необхідно повідомляти про бажання евакуюватися.

Номери телефонів, за якими потрібно звертатись для виїзду з Куп'янського району Фото: Скріншот

"Закликаємо! Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких", — підкреслили у Куп’янській МВА.

Нагадаємо, 9 серпня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що ЗС РФ посилили обстріли регіону і є потреба проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів. З його слів, орієнтовно йдеться про понад 11 тисяч осіб та 600 дітей.

3 березня Фокус з посиланням на правозахисну групу писав, чи можна відмовитись від обов’язкової евакуації. Її також називають примусовою через те, що державна влада складає списки осіб та організовує вивезення.

9 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ намагаються просуватись на Куп'янському напрямі. Вона завірила, що ворог не має успіхів.