У Міноборони підтвердили, що ЗС РФ хочуть прорвати оборону ЗСУ і вийти на Куп'янськ (карта)

За словами заступницi міністра Ганни Маляр, останнім часом противник намагається штурмувати українські позиції, щоб закріпитися на нових позиціях, але ці спроби безуспішні.

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Українські військові продовжують контрнаступ, хоч російські окупанти й намагаються штурмувати позиції ЗСУ на деяких ділянках фронту. Зокрема, йдеться про Куп'янський напрямок. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі 9 серпня.

Схід: ситуація на фронті

Станом на сьогоднішній день — основним напрямком, де ЗС РФ намагаються наступати, є Куп'янський напрямок. Там росіяни сформували наступальне угруповання і намагаються просуватися вперед. У Міноборони зазначають, що це нічим добрим для них не закінчується і успіхів не зафіксовано.

Оперативна ситуація складна, проте контрольована. Українські військові мужньо стримують наступ окупантів.

"Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Мета ворога на Куп’янському напрямку — прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока", — йдеться в повідомленні.

В українському Міноборони ухвалюють усі необхідні рішення для посилення стійкості ЗСУ.

ЗС РФ хочуть перешкодити контрнаступу ЗСУ і готують власний Фото: DeepStateMAP

На Бахмутському напрямку ініціатива в руках українських військових. Вони продовжують вести наступальні дії на південному фланзі навколо міста та закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти за допомогою постійних штурмів хочуть відновити втрачене становище в околицях населеного пункту Кліщіївка і в районі Зайцеве.

ЗС РФ хочуть перешкодити контрнаступу ЗСУ і готують власний Фото: DeepStateMAP

Південь: ситуація на фронті

На цій ділянці ЗСУ також продовжують наступальні операції. Зокрема, йдеться про Бердянський та Мелітопольський напрямки, де вдається досягти часткового успіху та закріпитися на досягнутих рубежах.

Зафіксовано безуспішні наступальні дії ЗС РФ у районі населених пунктів Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське, але ЗСУ не дають їм ані найменшого шансу на успіх і повернення втрачених позицій.

ЗС РФ хочуть перешкодити контрнаступу ЗСУ і готують власний Фото: DeepStateMAP ЗС РФ хочуть перешкодити контрнаступу ЗСУ і готують власний Фото: DeepStateMAP

"І на Сході і на Півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани", — підсумувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, 9 серпня командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що російські окупанти готують прорив оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку і зосередили для цього на полі бою 8 штурмових загонів.