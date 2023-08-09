Зосередили 8 штурмових загонів: ЗС РФ готують прорив оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку

Ворог намагався розсікти сили ЗСУ ударом із фланга й оточити українські підрозділи, які там тримають оборону.

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На Куп'янському напрямку російські окупанти зосередили велику кількість сил і мають намір прорвати українську оборону. Про це в коментарі "Українській правді" 9 серпня сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

З його слів, противник створив на цій ділянці фронту для наступу угруповання у складі 8 штурмових загонів "Шторм -Z". Тут тривають інтенсивні бойові дії.

"Мета противника — прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки", — сказав Сирський.

Також він зазначив, що ворог одночасно із наступом в районі Новоселівського намагався розсікти сили ЗСУ ударом із фланга й оточити українські підрозділи, які тримають там оборону.

"Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед", — підкреслив командувач.

Олександр Сирський додав, що особисто побував на цьому напрямку оборони і поспілкувався з командирами підрозділів. Вони разом обговорили можливі подальші дії росіян та варіанти дій бійців Сил оборони. Українські підрозділи на цьому напрямку посилять для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому".

Нагадаємо, що ЗС РФ "розмазують" резерви по всьому фронту, щоб утримати позиції. Зокрема, на Донеччині противнику заважає Авдіївський укріпрайон. Тут Сили оборони не дають окупантам можливості накопичити боєприпаси і продовжувати наступ.

Раніше повідомлялося, що під час штурму українських позицій ЗС РФ, снайпери-десантники знищили декількох загарбників. Через втрати у штурмовій групі ворожий штурм просто захлинувся.