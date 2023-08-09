Сосредоточили 8 штурмовых отрядов: ВС РФ готовят прорыв обороны ВСУ на Купянском направлении

Враг пытался рассечь силы ВСУ ударом с фланга и окружить украинские подразделения, которые там держат оборону.

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На Купянском направлении российские оккупанты сосредоточили большое количество сил и намерены прорвать украинскую оборону. Об этом в комментарии "Украинской правде" 9 августа сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, противник создал на этом участке фронта для наступления группировку в составе 8 штурмовых отрядов "Шторм -Z". Здесь продолжаются интенсивные боевые действия.

"Цель противника — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", — сказал Сырский.

Также он отметил, что враг одновременно с наступлением в районе Новоселовского пытался рассечь силы ВСУ ударом с фланга и окружить украинские подразделения, которые держат там оборону.

"Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед", — подчеркнул командующий.

Александр Сырский добавил, что лично побывал на этом направлении обороны и пообщался с командирами подразделений. Они вместе обсудили возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий бойцов Сил обороны. Украинские подразделения на этом направлении усилят для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома".

Напомним, что ВС РФ "размазывают" резервы по всему фронту, чтобы удержать позиции. В частности, в Донецкой области противнику мешает Авдеевский укрепрайон. Здесь Силы обороны не дают оккупантам возможности накопить боеприпасы и продолжать наступление.

Ранее сообщалось, что во время штурма украинских позиций ВС РФ снайперы-десантники уничтожили нескольких захватчиков. Из-за потерь в штурмовой группе вражеский штурм просто захлебнулся.