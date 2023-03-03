Обов'язкова евакуація дітей з зони бойових дій: пояснення Шмигаля

За словами українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, евакуація дитини без дорослих — неможлива. Вивезення дітей без дозволу батьків посадовець назвав викраденням із сімей.

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Кабінет Міністрів дозволить вивозити з зони бойових дій дітей з одним опікуном. Примусова евакуація без батьків за їх наявності є викраденням. Про це повідомив на пресконференції прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, написали в Interfax Україна.

"На жаль ні міжнародне, ні українське законодавство за наявності батьків, які не позбавлені батьківських прав, не дають можливості забирати силою дітей та вивозити їх. Тому, коли батьки ставляться до цього безвідповідально, не хочуть евакуювати своїх дітей, а до їхніх будинків уже прилітають бомби та снаряди, це велика проблема", — пояснив український прем’єр.

За словами Шмигаля, наразі вже розроблена нормативна база для евакуації дітей з одним із батьків. Уряд затвердить її наступного тижня. Українських дітей зможуть вивозити в межах обов’язкової евакуації, оголошеної в зонах бойових дій, за умови супроводу одного дорослого.

"Якщо є живі батьки, які опікуються дитиною, не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину та вивести її без їхньої згоди. Це неможливо, це кіднепінг, ми не можемо красти дітей в українських сім'ях", — підкреслив прем’єр-міністр.

Чи можуть вивезти примусово?

У Харківській правозахисній групі пояснили, як працює обов’язкова евакуація, яку також називають примусовою. Вона відрізняється від добровільної тим, що її організацією займається держава.

"Обов’язкова евакуація здійснюється примусово, тобто ініціатор евакуації — орган державної влади, який самостійно складає списки тих, кого треба вивезти, — організовує вивезення. Людині не потрібно звертатися з проханням її вивезти", — пояснили юристи.

Щодо відмови від евакуації правозахисна група повідомила, що в умовах воєнного стану примусове вивезення дійсно можливе. Однак, харківські юристи завірили, що для цього необхідне відповідне рішення органу державної ради. В інших випадках людина має право відмовитись у форматі письмової заяви до органу державної влади.

У ХПГ написали, що у разі відмови відповідальність за своє життя та здоров’я людина бере на себе. Якщо людина, що захотіла залишитись на території бойових дій, позбавлена елементарних прав, держава вже не відповідальна за це. Тобто людина, наприклад, може не мати доступу до медичної допомоги та харчових продуктів або мерзнути через відсутність опалення в оселі.

"Відмову від обов’язкової евакуації можна порівняти з відмовою пацієнта від допомоги лікаря. Якщо після відмови з пацієнтом щось станеться, це будуть вже його проблеми та відповідальність", — пояснила Харківська правозахисна група.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація мешканців Донецької області офіційно почалася 2 серпня 2022 року. Перший потяг вивіз евакуйованих жінок, дітей, маломобільних та похилого віку людей до Кропивницького. Евакуйованих зустріли віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук та голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Усіх розселили на новому місці.

Пізніше, 30 серпня, радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про плани України щодо евакуації мешканців Криму. За його словами, держава розробляє евакуаційні маршрути для вивезення місцевих з окупованого півострова на час його звільнення.

Нещодавно, 2 березня, Ірина Верещук прокоментувала евакуацію з Бахмута. Посадовиця вважає, що у питанні вивезення дітей "має бути примус", адже дорослі не дозволяють евакуювати своїх дітей з небезпеки та обирають залишатись в зоні бойових дій.