Обязательная эвакуация детей из зоны боевых действий: объяснение Шмыгаля

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, эвакуация ребенка без взрослых невозможна. Вывоз детей без разрешения родителей чиновник назвал похищением из семей.

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Кабинет Министров разрешит вывозить из зоны боевых действий детей с одним опекуном. Принудительная эвакуация без родителей при их наличии является похищением. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, написали в Interfax Украина.

"К сожалению ни международное, ни украинское законодательство при наличии родителей, не лишенных родительских прав, не дают возможности забирать силой детей и вывозить их. Поэтому, когда родители относятся к этому безответственно, не хотят эвакуировать своих детей, а в их дома уже прилетают бомбы и снаряды, это большая проблема", — объяснил украинский премьер.

По словам Шмыгаля, уже разработана нормативная база для эвакуации детей с одним из родителей. Правительство утвердит его на следующей неделе. Украинских детей смогут вывозить в рамках обязательной эвакуации, объявленной в зонах боевых действий, при сопровождении одного взрослого.

"Если есть живые родители, которые заботятся о ребенке, не лишенные родительских прав, вы не можете отобрать у них ребенка и вывести его без их согласия. Это невозможно, это киднепинг, мы не можем воровать детей в украинских семьях", — подчеркнул премьер-министр.

Могут ли вывезти принудительно?

В Харьковской правозащитной группе объяснили, как работает обязательная эвакуация, которую также называют принудительной. Она отличается от добровольной тем, что ее организацией занимается государство.

"Обязательная эвакуация осуществляется принудительно, то есть инициатор эвакуации — орган государственной власти, который самостоятельно составляет списки тех, кого нужно вывезти, — организует вывоз. Человеку не нужно обращаться с просьбой его вывезти", — объяснили юристы.

Относительно отказа от эвакуации правозащитная группа сообщила, что в условиях военного положения принудительный вывоз действительно возможен. Однако харьковские юристы заверили, что для этого необходимо соответствующее решение органа государственного совета. В других случаях человек имеет право отказаться в формате письменного заявления в орган государственной власти.

В ХПГ написали, что в случае отказа ответственность за свою жизнь и здоровье человек берет на себя. Если человек, захотевший остаться на территории боевых действий, лишен элементарных прав, государство уже не ответственно за это. То есть человек, например, может не иметь доступа к медицинской помощи и пищевым продуктам или мерзнуть из-за отсутствия отопления в доме.

"Отказ от обязательной эвакуации можно сравнить с отказом пациента от помощи врача. Если после отказа с пациентом что-нибудь произойдет, это будут уже его проблемы и ответственность", — пояснила Харьковская правозащитная группа.

Обязательная эвакуация жителей Донецкой области официально началась 2 августа 2022 года. Первый поезд вывез эвакуированных женщин, детей, маломобильных и пожилых людей в Кропивницкий. Эвакуированных встретили вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Всех расселили на новом месте.

Позже, 30 августа, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о планах Украины по эвакуации жителей Крыма. По его словам, государство разрабатывает эвакуационные маршруты для вывоза местных с оккупированного полуострова на время его освобождения.

Недавно, 2 марта, Ирина Верещук прокомментировала эвакуацию из Бахмута. Чиновница считает, что в вопросе вывоза детей "должно быть принуждение", ведь взрослые не позволяют эвакуировать своих детей из опасности и выбирают оставаться в зоне боевых действий.