ВСУ продвинулись на юг от Урожайного и наступают под Бахмутом, — Генштаб (карты)
Российские оккупанты попытались наступать в районах Авдеевки и Марьинки. Из-за потерь на этом участке ВС РФ перемещают подразделения и активно применяют резервы.
Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают наступление ВС РФ на Купянско-Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 августа.
В направлении южнее Урожайного украинские защитники имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах. Также на этом участке фронта ВСУ работают артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений", — говорится в сообщении Генштаба.
По информации Генштаба, российские оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановки в Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.
Напомним, что ВСУ на юге уничтожили 3 вражеские лодки и пункт управления беспилотниками. Из-за перспективы украинского контрнаступления оккупанты на Херсонщине усилили использование станций радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что Силы обороны 16 августа продвинулись на 3 участках фронта — на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями.