Продвигаются вперед: в ISW подтвердили освобождение Урожайного и успехи в районе Работино

По словам аналитиков, ВСУ смогли достичь больших успехов в прилегающих к Работино районах в западной части Запорожской области. Ранее на протяжении нескольких недель рядом с этим населенным пунктом велись активные боевые действия.

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Украинские войска 16 августа продвинулись на трех участках фронта. Так, Силы обороны продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 16 августа говорится, что новые геолокационные данные указывают на то, что Силы обороны смогли продвинуться на северо-восток от Работино (западная часть Запорожской области). Аналитики уверены, что ВСУ смогли достичь больших успехов в прилегающих районах. Ранее на протяжении нескольких недель рядом с этим населенным пунктом велись активные боевые действия.

Также аналитики прокомментировали сообщения об освобождении населенного пункта Урожайное.

"Российские заявления об украинских атаках к югу и востоку от границ населенного пункта также указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта", — сказано в отчете.

Полселок Урожайное на карте Фото: deepstatemap.live

Напомним, что Генштаб ВСУ 16 августа сообщил, что Силы обороны взяли под контроль Урожайное и держат позиции на северо-востоке. Украинские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, отметил спикер ВСУ Андрей Ковалев. Они выявляют вражеские цели и наносят противнику огневое поражение.

Кроме того, морпехи 35-й бригады показали, как освобождали Урожайное. В боях против оккупантов участвовали морпехи 35-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Остроградского и 38-й отдельной бригады морской пехоты вместе с другими подразделениями армии.

Также начальник Великоновоселковской поселковой военной администрации Сергей Ященко сообщил, что из освобожденного Урожайного эвакуировали последних гражданских. Как сообщается, в Урожайном разрушены школа, дома и медицинский пункт. В январе 2022 года в нем проживало около 1000 человек.