ЗСУ просунулися на південь від Урожайного і наступають під Бахмутом, — Генштаб (карти)

Російські окупанти спробували наступати в районах Авдіївки та Мар’їнки. Через втрати на цій ділянці ЗС РФ переміщують підрозділи і активно застосовують резерви.

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Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і стримують наступ ЗС РФ на Куп’янсько-Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 17 серпня.

В напрямку на південь від Урожайного українські оборонці мають успіхи і закріплюються на досягнутих рубежах. Також на цій ділянці фронту ЗСУ працюють артилерією по виявлених цілях противника і ведуть контрбатарейну боротьбу.

Ситуація на Запорізькому напрямку

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

За інформацією Генштабу, російські окупанти провели безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки на Донеччині. Тут тривають важкі бої.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні знищили 3 ворожі човни та пункт керування безпілотниками. Через перспективу українського контрнаступу окупанти на Херсонщині посилили використання станцій радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони 16 серпня просунулися на 3 ділянках фронту — на заході Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.