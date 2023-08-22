"Серйозні бої": ЗС РФ намагаються захопити втрачені позиції під Куп'янськом, — Міноборони

Російські загарбники, за даними командування, хочуть відволікти Сили оборони від успішного наступу на Бахмутському напрямку та змусити Україну передислокувати підрозділи на інші ділянки фронту, де відбувається посилення з боку ворога.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили Російської Федерації хочуть реваншу, тому знову намагаються захопити ті позиції в Харківській області, які українські військові звільнили восени 2022 року. Про це вона повідомила 21 серпня під час телемарафону.

"Крім того, вони з великою ймовірністю хочуть відволікти наші сили від успішного наступу на Бахмутському напрямку", — сказала Ганна Маляр.

Вона зазначила, що російські військові хочуть, аби українські військові не могли сконцентрувати всі сили під Бахмутом, а змушені були розпорошувати їх по різних ділянках фронту, де відбувається посилення з боку ворога.

Зі слів Маляр, на Куп'янському напрямку загострення тривало майже два тижні. Також може здатися, що зменшилася кількість обстрілів та боїв. Проте заступниця міністра оборони переконана, що це не означає, що російські військові відмовилися від своїх планів. Наразі вони перегруповуються, підтягують нові війська та планують знову спробувати піти в наступ.

"Вони (спроби наступу, — ред.) в них невдалі. Але це серйозні й дуже запеклі бої. Наші зупиняють ворога, але треба розуміти, що це доволі складно, — наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, 21 серпня стало відомо, що ЗСУ зайняли ключові панівні висоти під Бахмутом Донецької області. Також українським військових вдалося звільнити ще три квадратні кілометри під Бахмутом протягом минулого тижня.

Крім цього, на Бахмутському напрямку ворог втратив важку артилерію — САУ "Піон" та самохідний міномет "Тюльпан". Військові РФ ховали техніку в посадці, проте оператори дронів помітили її під час аеророзвідки.