ЗСУ під Бахмутом залишили позиції ЗС РФ без важкої артилерії і живої сили (відео)

Російські окупанти намагалися сховати техніку в лісосмузі, але її все одно помітили українські аеророзвідники.

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В районі Бахмута на Донеччині російські загарбники на одній з позицій втратили важку артилерію — САУ "Піон" та самохідний міномет "Тюльпан". Про це повідомляють воїни 3-го полку ССО України, які перебувають на Бахмутському напрямку.

"Під час розвідки місцевості наші оператори виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Вони працювали по позиціях Збройних Сил України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожу техніку окупанти ховали в посадці. Оператори БпЛА ЗСУ, які під час аеророзвідки помітили ворожу техніку, передали координати "колегам" з артпідрозділу. Ті відпрацювали по цілях і перетворили російські САУ та міномет на металобрухт.

"За даними розвідки, внаслідок артудару ворожу техніку було знищено, а ворог поніс втрати вбитими та пораненими", — повідомили бійці.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують рух у районі Роботиного Запорізької області. Але ЗС РФ мінують райони відступу, що уповільнює контратакувальні дії українських захисників. Тривають бойові зіткнення біля Синьківки та в Серебрянському лісництві.

20 серпня повідомлялося, що ЗСУ продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках,та мають ініціативу в районі Бахмута.