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ЗС РФ відступають біля Роботиного, ЗСУ просуваються на кількох напрямках, — DeepState (карта)

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Фото: Генштаб ЗСУ | На Бердянському напрямку війська противника втекли з деяких позицій

За словами аналітиків, запеклі бої не припиняються в районі Бахмута — ЗС РФ застосовують на цій ділянці фронту комбіноване мінування, що суттєво впливає на просування ЗСУ.

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ЗСУ продовжують рух у районі Роботиного Запорізької області. Але російські війська мінують райони відступу, що уповільнює контратакувальній дії українських захисників. Про це свідчать оновлені карти DeepState.

Контрнаступ України: Сватівський напрямок

Тривають бойові зіткнення біля Синьківки та в Серебрянському лісництві (Серебрянський заказник). Дії противника не були успішними в зазначеному районі.

Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій

Контрнаступ України: Бахмутський напрямок

Біля Бахмута, у Кліщіївці та поруч з Андріївкою, тривають важкі бої, де у сил оборони України спостерігається частковий успіх. ЗС РФ застосовують тут комбіноване мінування, що суттєво впливає на просування ЗСУ.

Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій
Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій

Запорізький напрямок

Тривають важкі бої в районі Роботиного та на території самого населеного пункту. Українські війська відтісняють окупантів.

Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій

На Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському і Таврійському напрямках без змін.

У районі Авдіївки ворог знову намагається наступати, на Бердянському напрямку — війська противника втекли з деяких позицій.

Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій
Карта бойових дій Fullscreen
Карта бойових дій

За відомостями аналітиків, найзапекліші бої тривають на Запорізькому напрямку, а також на Бахмутському та Сватівському, хоча тут бойові зіткнення не настільки інтенсивні.

Автори публікації наводять статистику застосування FPV-дронів: є поліпшення порівняно з тим, що було в липні: "80 разів уражають нас, а 169 разів уражаємо ми". Водночас цього все ж недостатньо, тому що "для перемоги наша перевага має бути кратною".

Контрнаступ ЗСУ

Напередодні, 20 серпня повідомлялося, що, за даними ISW, ЗСУ продовжують наступати на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також утримують ініціативу на Бахмутському напрямку.

Також повідомлялося, що у США говорять про втрачену можливість завершити війну переговорами.